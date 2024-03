アルゴリズムによる価格操作が独占禁止法に違反している場合があるとFTCが警告

アメリカ連邦取引委員会(FTC)がアルゴリズムを使用した価格操作について「違法な場合がある」と述べ、どのようなアルゴリズムの使用が違法になるのかというガイドラインを提供しました。 Price fixing by algorithm is still price fixing | Federal Trade Commission https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2024/03/price-fixing-algorithm-still-price-fixing

2024年03月04日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1d_ts

