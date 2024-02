GoogleがマルチモーダルAI「Gemini」の画像生成で間違いが起こった理由を説明

Google explains how it got Gemini image generation ‘wrong’ https://9to5google.com/2024/02/23/gemini-image-generation-google-statement/ Geminiでは「1924年のドイツ兵」というプロンプトで黒人やアジア人の画像を生成したことが問題視され、Googleは「幅広い結果を生成しようとした試みが的外れな結果につながった」と謝罪し、Geminiを修正すると発表しました。 Geminiが「人種的に多様なナチス」を生成したことをGoogleが謝罪 - GIGAZINE

GoogleのマルチモーダルAI「Gemini」が「歴史的な画像の描写に不正確さがある」と指摘された件について、Googleが公式ブログで問題の原因を説明しています。 What happened with Gemini image generation https://blog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/

2024年02月26日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

