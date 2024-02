銀河の中心を指し示してくれるChatGPT製のコンパスアプリ「Galactic Compass」

端末を立てて持つと「Device should be flat(端末を水平にしてください)」とのメッセージが出て、矢印が黒色に変化します。ちょっとだけ「コンパス」感がある気がします。

天の川銀河の中心にある「いて座A*」の方向を指し示してくれるというコンパスアプリ「 Galactic Compass 」を、実業家のマット・ウェッブ氏が公開しています。 Galactic Compass on the App Store https://apps.apple.com/gb/app/galactic-compass/id6451314440 アプリはiOS版のみ。さっそくiPhoneにインストールしてみます。

2024年02月19日 10時05分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logc_nt

