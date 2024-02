2024年02月19日 10時54分 モバイル

AppleがEUの独占禁止法違反で800億円超の罰金を科せられる



Appleが音楽ストリーミングサービスのApple Musicとサードパーティーの音楽ストリーミングアプリの競争を阻害したとして、欧州連合(EU)で5億ユーロ(約810億円)の罰金を科せられたと報じられています。「AppleがApple Music以外のサードパーティー製音楽サービスをユーザーに通知することを妨げた」というSpotifyの訴えが認められた形です。



EU to hit Apple with first ever fine in €500mn music streaming penalty

https://www.ft.com/content/1e677a7e-9494-4f5b-a724-9e58ef26b34f



Apple to be fined over $500 million under EU antitrust law - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/18/24076526/apple-music-antitrust-fine-brussels-eu-spotify





2019年、音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、EUの独占禁止法規制当局に対して「AppleはApp Store上で、自社のApple Musicと競合する他社を不当に制限している」と訴えました。



Spotifyが「Appleの高すぎる手数料は公正な競争を妨げる」と独占禁止法違反を欧州委員会に訴える - GIGAZINE





EUの独占禁止法規制当局はSpotifyの訴えに対し、Appleの年間売上高の10%に相当する400億ドル(約6兆円)という非常に高額な罰金を検討していることが報じられていました。



AppleはSpotifyとのApp Storeを巡る争いでEUから独占禁止法違反で年間売上の10%に相当する罰金を科される可能性 - GIGAZINE





経済紙のFinancial Timesが報じたところによると、AppleはEUの規制当局から5億ドルの罰金を科せられることとなる模様。Appleの科せられる罰金額は、当初の金額から大幅に減額された形となります。



Financial Timesの報道内容について海外メディアのThe VergeがAppleにコメントを求めたところ、同社のエマ・ウィルソン氏は「憶測にはコメントしません」と返答したそうです。なお、The VergeはEUの政策執行機関である欧州委員会およびSpotifyに対してもコメントを求めていますが、記事作成時点で返答は得られていません。





なお、EUの規制当局は2020年からAppleの独占禁止法違反について調査を開始しています。この時、Appleは開発者がアプリに自社サイトへのリンクを埋め込むことを禁じていたため、EUの規制当局はこの点についても問題視していました。しかし、日本の公正取引委員会からの圧力を受け、Appleは2021年9月に雑誌・書籍・新聞・音楽・動画などの購読済みコンテンツを閲覧できる「リーダーアプリ」に対して、アプリ内に外部ウェブサイトへのリンクを含めることを許可するよう規約を変更しています。



Appleがアプリ内から外部ウェブサイトへのリンクを許可、全世界で規約変更へ - GIGAZINE