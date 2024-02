Blueskyの投稿をブログやウェブページに埋め込める「Embed Bluesky」レビュー

SNS「Bluesky」には、記事作成時点では埋め込みコードの作成機能が搭載されていません。有志が作成したウェブアプリ「 Embed Bluesky 」を使えばBlueskyのポストの埋め込みコードを簡単に生成できるとのことなので、実際に「画像を含むポスト」「リンクを含むポスト」などをどのように埋め込めるのか確かめてみました。 Generate embeddable link previews to posts on Bluesky https://bluesky.lol/ Embed Blueskyのトップページはこんな感じ。中央の入力欄にBlueskyのポストのURLを入力すると、下部に埋め込みコードと埋め込みのプレビューが表示されます。

・関連記事

2024年02月18日 19時48分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.