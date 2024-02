記憶や学習といった能力は脳だけのものではないという研究結果、AIやロボット分野への応用も

2024年02月12日 14時00分 サイエンス

学習、記憶、問題解決といった知性の能力について、ほとんどの科学者は5億年前に「脳」が初めて生まれたことでもたらされたと考えています。一方で、一部の科学者は脳を高い処理能力のある器官と認めつつも、思考や認識といった知性の能力は「細胞」にこそ宿っており、脳はそれを強化して認知能力を高めているのだと指摘しています。



科学雑誌のScientific Americanで主に生物学系の記事を投稿するローワン・ジェイコブセン氏は、プラナリアの観察を通して、認知システムに関する洞察を解説しています。プラナリアは著しい再生能力を持つ扁形(へんけい)動物で、上下に切り裂いたとしても、頭の方からは新しい尾が、尾の方からは新しい頭が生えて、2匹のプラナリアとして動き出します。



アメリカのタフツ大学で主に単細胞生物の研究をするマイケル・レビン氏は、頭を完全に失っても生存して頭を再生させるプラナリアに注目し、「生物の知性は、ある程度脳の外側にあるのではないか」と考えています。レビン氏は「全ての知性は、何らかの部品で構成された認識システムを有する『集合知』です」と表現しました。



レビン氏は研究で、ピューレ状のレバーを皿の真ん中に垂らして、そこにおいしいエサがあることをプラナリアに学習させました。プラナリアはすぐに、本来苦手とする波形の皿でも上手に乗り越えて、エサの方へ向かうようになります。同じように、プラナリアが動きやすい滑らかな皿でもエサの場所を学習させ、「険しい波形の皿でエサを覚えたプラナリアA」と「滑らかな皿でエサを覚えたプラナリアB」を用意しました。





その後、訓練したプラナリアの首を切り落とし、尾から新しい頭が再生されるまで約2週間待ちました。結果として、再生したプラナリアBは波形の皿では地形を怖がって動かなかったものの、再生したプラナリアAは険しい地形の先にエサがあることを覚えており、ほとんどの個体がエサを食べに向かったそうです。



これによりレビン氏は、「プラナリアは、脳を完全に失ったにもかかわらず、脳を失う前の記憶や学習を保持していました」と結論付けています。この発見は「基礎的認知」と呼ばれる新しい分野につながり、そこから発展した研究では、脳の内部だけではなく外部にも学習や記憶、問題解決といった知性の特徴があると発見されました。すなわち、基礎的認知の研究者によると、脳とそれ以外の細胞との違いは「記憶や学習ができるかどうか」という違いではなく、「どれくらい高度に記憶や学習ができるか」という程度の問題であるとのこと。





脳のない生物が記憶と学習を行う例としては、植物も注目されています。イタリアのフィレンツェ大学で植物の知能に関する研究を行うステファノ・マンクーソ氏は、「植物ではほぼすべての細胞が、電気信号を生成できる正常な能力を持っています」と話しています。



フィレンツェ大学の研究チームは、触れると折り畳まれてしおれてしまうことで食べられないようにする防衛反応を持つ植物について、傷つけることなく刺激を与えることで、すぐにその刺激を無視するようになることを発見しました。そして、その植物を1か月放置した後に同じ刺激を与えたところ、植物はその経験を記憶していたそうです。





ジェイコブセン氏は「植物の最も注目すべき行動は、私たちが毎日目にするものであるため、過小評価される傾向があります」と述べています。ジェイコブセン氏によると、植物は自分がどのような形態をしているか正確に把握しており、周囲の光景や音、匂いなどを敏感に受け取っているそうです。ここから、脳がない限られた細胞のみであっても、世界を認識して記憶し、問題を解決する確かな能力を有していると考えられます。



記憶についての伝統的な見方は「記憶は、脳内のニューロン間のシナプス接続の安定したネットワークとして保存される」というものですが、レビン氏は「その見方は明らかに崩れています」と述べています。レビン氏の考えによると、記憶能力はニューロンだけではなくあらゆる細胞が持っている可能性があり、さらには細胞内だけではなく生物の体を流れる微細な生体電流にも保存されていると見られるとのこと。



レビン氏が2000年代に実施した研究では、プラナリアの頭側と尾側で異なる電圧を発見し、尾側の電圧を頭側と同じように変化させてから尾を切り離したところ、頭から尾ではなく2つ目の頭が再生しました。また、続く研究では、オタマジャクシに特定の電圧を与えることで、目や脚の生成を誘導することに成功しました。





レビン氏はこれをプログラミングに例えて「サブルーチン呼び出し」と呼称し、目や脚の細かい構造を細かく管理しなくても、生体電気のレベルで制御することで、細胞が連携して器官の生成を制御できると示しました。



基礎的認知の研究や生体電気により細胞へアプローチする発見は、人間の医学にも重大な意味をもたらす可能性が考えられています。がんは体の一部が他の部分と協力しなくなった時に発生するため、生体電気により細胞に直接「話しかける」ことで、がん治療に役立つ可能性をレビン氏は指摘。さらに、細胞に正しいパターンで成長を始めるように指示する生体電気を科学者が解読できれば、機能不全に陥った腎臓や心臓などの再生にも役立つ可能性があります。



その他、基礎的認知はさまざまな分野でも応用が考えられています。ジェイコブセン氏は「基礎的認知の研究は、人工知能科学者にとって『将来の人工知能は脳中心の人間モデルを模倣するに違いない』という思い込みから逃れる手段となります」と述べています。また、哲学的な思考についても、基礎的認知の研究により脳という制限から解放されることで、新たなアイデアにつながる可能性があります。



レビン氏と頻繁に共同研究を行うバーモント大学のロボット工学者であるジョシュ・ボンガード氏は、ロボットの形状(身体)が世界とどのように相互作用するかに焦点を当ててロボットを設計する「身体的認知」の先駆者です。ボンガート氏は「AIは頭が良すぎるため、計算能力は高いですが、ロボットなどを動かして世界とかかわるのはうまくありません。基礎的認知の研究で、なぜ体が必要なのかというシステムについて、理解が進むはずです」と語っています。