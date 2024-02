2024年02月08日 13時00分 ソフトウェア

ChatGPT開発のOpenAIが「デバイスを操作してタスクを自動化するソフトウェア」を開発



チャットAIのChatGPTや、画像生成AIのDALL-Eなどを開発するAI開発組織のOpenAIが、ユーザーのデバイスを乗っ取り複雑なタスクを自動化するエージェントソフトウェアの開発に取り組んでいると、The Informationが報じました。



報道によると、OpenAIが開発中のエージェントソフトウェアは一連の企業に関する公開データの収集、旅程の作成、航空券の予約などのウェブベースのタスクを処理することが可能となるそうです。OpenAIが開発中の新しいエージェントソフトウェアは「エージェント」と呼ばれており、人間の命令に応じて「綿密な監督なしで」より複雑な個人的なタスクや仕事のタスクを実行することを可能とします。



エージェントはユーザーのデバイス上でタスクを実行するよう設計されており、ドキュメント間のデータ転送や、経費レポートの自動化などが可能となります。これにより、手作業が大幅に削減され、生産性が向上すると期待されています。



OpenAIは大規模言語モデル(LLM)のGPTから始まり、新たにエージェントの開発に移行していると指摘されています。それでもOpenAIは依然としてGoogleやMetaといった競合との競争を優位に進めており、エージェントが正式にリリースすれば、AI市場における優位性はさらに高まる可能性があります。





エージェントが個人のデバイス上でタスクを自動化するというアイデアは素晴らしいものですが、セキュリティおよびプライバシーに関する懸念もあります。OpenAIはセキュリティおよびプライバシーに関する懸念を理解しており、エージェントを利用するユーザーから許可が得られるよう取り組みを進めているそうです。



ニューヨーク大学スターンビジネススクールの学生部長であるコナー・グレナン氏は、「OpenAIが開発しているエージェントは恐らく私たちのデジタルワークフローを変革する力を持っており、複雑なタスクをこれまでよりも簡単に完了できるようになる可能性があります」と指摘しています。