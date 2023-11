2023年11月09日 11時00分 ソフトウェア

SamsungがChatGPTのように会話やコードや画像を生成できる独自のAI「Samsung Gauss」を発表



SamsungがAIに関する自社イベント「Samsung AI Forum 2023」で、独自の生成AIモデル「Samsung Gauss」を発表しました。このSamsung Gaussは2024年上半期に発売される予定のGalaxy S24シリーズに搭載されるとの見通しです。



Samsung AI Forum 2023 Day 2: Discussing Technological Trends and the Future of Generative AI – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-ai-forum-2023-day-2-discussing-technological-trends-and-the-future-of-generative-ai





Galaxy phones to feature Samsung's own generative AI - The Korea Times

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/11/133_362828.html





Samsung unveils ChatGPT alternative Samsung Gauss that can generate text, code and images | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/11/08/samsung-unveils-chatgpt-alternative-samsung-gauss-that-can-generate-text-code-and-images/





Samsungの研究開発部門であるSamsung Researchによって開発されたSamsung Gaussは、正規分布を考案した数学者のカール・フリードリヒ・ガウスにちなんで名付けられたAIモデルで、言語モデルの「Samsung Gauss Language」、コーディングモデルの「Samsung Gauss Code」、画像生成モデルの「Samsung Gauss Image」で構成されているとのこと。





地元メディアのThe Korea Timesによると、Samsungは2024年に発売されるスマートフォンのフラグシップモデルであるGalaxy S24シリーズにSamsung Gaussを搭載することを目指しており、まずはSamsung Gauss Imageのコア機能が搭載される予定だとのこと。Samsung Gauss Imageはスタイルを指定して画像を簡単に生成および編集できる画像生成AIで、低解像度画像を高解像度に変換することも可能だそうです。



Samsung Gauss Languageは電子メールの本文を作成したり、文書を要約・翻訳したりすることが可能だとのこと。また、スマートフォンに搭載することでよりスマートなデバイス制御が可能になるため、ユーザーエクスペリエンスも向上するとSamsuingは述べています。





Samsung Gauss Codeとそれに基づいて動作するコーディングアシスタントの「code.i」は社内ソフトウェア開発用に最適化されており、簡単かつ迅速にコーディングできるようになっているとのこと。



Samsung Gaussは記事作成時点でSamsungの従業員向けに公開されており、生産性向上のために使用されているそうで、将来的にはSamsungのアプリケーションに拡張される予定だとSamsungは発表しています。





また、Samsungはデータ収集からAI開発に至るまで、セキュリティとプライバシーの問題を監視するAIレッドチームを設立し、AI倫理の原則に基づいてAI使用の安全性を確保しているとのこと。Samsung Research Global AI Centerのエグゼクティブヴァイスプレジデントであるキム・デヒュン氏は「私たちは生成AI研究に関して産学界の支援と協力を継続していきます」とコメントしています。