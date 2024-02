2024年2月1日のヘッドラインニュース

FINAL FANTASY VII REBIRTH will have its own State of Play on February 6th. It's full of information, so please look forward to it!

ーー

2/7にState of PlayでFFⅦ REBIRTHの配信を行います。情報満載ですので、楽しみにしてください。#FF7R pic.twitter.com/qTN15NWC3x