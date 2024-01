2024年1月22日のヘッドラインニュース

ファイアーエムブレム エンゲージ

発売1周年!

沢山の方に遊んでいただけて嬉しいです!

Fire Emblem Engage

1 year anniversary of the launch!!

I am happy that so many people have played our game.#FireEmblem #FEエンゲージ pic.twitter.com/QGMBHVZgvE