人類が夜から朝までぐっすり眠るようになったのは実は産業革命以降

現代では「夜になったらベッドに入り、朝までぐっすり眠る」というのが睡眠として当たり前のスタイルになっています。しかし、まとめて睡眠を取るようになったのは 産業革命 以降のことであり、それより前は途中に目覚めを挟みながら2回に分けて睡眠を取る「 二相睡眠 」の習慣があったといわれています。そんな二相睡眠について、アメリカの月刊誌であるThe Atlanticが解説しています。 Can Medieval Sleeping Habits Fix America’s Insomnia? - The Atlantic https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/01/medieval-sleeping-habits-insomnia-segmented-biphasic/621372/ 歴史家のRoger Ekirch氏は、産業革命以前の睡眠週間について研究しています。Ekirch氏は1600年代に書かれたイギリスの犯罪報告書から「first sleep(第一睡眠)」「second sleep(第二睡眠)」という言葉を発見しました。さらにその後の調査で、「primo somno(ラテン語)」「primo sonno(イタリア語)」「premier sommeil(フランス語)」と他国の文献からも同様の言葉が発見されたとのこと。このことから中世ヨーロッパでは、2回に分けて睡眠を取る二相睡眠の習慣があった可能性が示されました。 第一睡眠と第二睡眠の間に目を覚ましている時間帯は、フランス語で「dorveille(睡眠と覚醒の間)」と呼ばれました。人はdorveilleに用を足したり、暖を取ったり、祈りをささげたり、伴侶と愛し合ったり、目覚める前に見た夢を振り返っては神や悪魔のことに思いを巡らせたりしたそうです。16世紀における 宗教改革 の火付け役となった神学者のマルティン・ルターは、「私は毎晩目が覚めると、だいたいさっと屁(へ)をこいて悪魔を追い払っている」と日記につづっているそうです。

