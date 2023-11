2005年から18年間にわたりGoogleで勤務した人物が振り返る「古き良き時代のGoogle」とその後の変容とは？

スイス生まれのソフトウェア開発者である イアン・ヒクソン 氏は、2005年からGoogleに勤務して HTML5 の仕様策定やオープンソースのマルチプラットフォーム開発フレームワークである Flutter 開発などに携わった人物です。2023年に18年間勤めたGoogleを退職したヒクソン氏が、Googleで体感した「 Don't Be Evil(邪悪になるな) 」という行動規範やその企業文化が変容していく様子、記事作成時点のGoogle上層部に対する批判などを自身のブログで公開しています。 Hixie's Natural Log: Reflecting on 18 years at Google https://ln.hixie.ch/?start=1700627373&count=1

・関連記事

Googleの元国際関係責任者が退職、「Googleは邪悪になってしまった」と退職の理由やGoogleの内情を暴露 - GIGAZINE



Google元社員が「Don’t Be Evil」を守ってクビになったと主張 - GIGAZINE



Googleは妊娠した社員への対応が最悪だという告発メモが登場、「もうGoogleには戻らない」 - GIGAZINE



Googleがあらゆるプラットフォーム向けにネイティブアプリを開発できる「Flutter 2」を発表 - GIGAZINE



「オープンソースは脅威」「勝者はMeta」「OpenAIは重要ではない」などと記されたGoogleのAI関連内部文書が流出 - GIGAZINE



オープンソースアプリの開発者が「年間400万円払うから情報収集機能を追加して」「月額数十万円で位置情報を収集させて」など衝撃的な買収提案メール数十件を公開 - GIGAZINE



オープンソースのメンテナーとしてフルタイムで働いてGoogle社員レベルの給与を得る方法とは - GIGAZINE



2023年11月27日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.