CEOには「平和時のCEO」と「戦時下のCEO」の2タイプがいるという主張、一体何が異なるのか？

・関連記事

産休からオンラインショップの経営を始めて年商2600万円の企業に成長させた女性 - GIGAZINE



ADHDと失読症のCEOはどうやって会社を経営しているのか?という実例 - GIGAZINE



世界中に従業員を抱えるWordPressの独特な採用プロセスに学ぶ経営者の目指すべき雇用論 - GIGAZINE



ディズニーを事業不振から立て直してエンターテインメントの巨人に育て上げたボブ・アイガーCEOとはどんな人物なのか? - GIGAZINE



「ジョブズが生きていればAppleとディズニーは合併していたかもしれない」とディズニーのCEOが明かす - GIGAZINE



たった一言で約2000億円を失った伝説のCEOとは? - GIGAZINE



2020年03月16日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.