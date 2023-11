「コピーは盗難じゃない」という歌が13年越しに議論を呼んでいる

「Copying Is Not Theft」のムービーは2010年に公開されたものですが、ソーシャルサイトのHackerNewsで13年越しに話題になり、著作権への考えやコピーについての解釈について議論になっています。 あるユーザーは、「著作権と著作権侵害に関する多くの議論は、コピーと窃盗を混同する傾向があり、『コピーすなわちコンテンツの不正共有』という観点に偏っています」と指摘した上で、「だからといって、『コピーは窃盗ではない』というのは、『著作権法に違反すべきだ』と言っているのではありません」と 述べて います。「コピーは窃盗ではない」と言うのは、著作権について難しい倫理や是非について議論するために、問題を混同しないようにしようという主張だとこのユーザーは強調しています。 また、著作権侵害は民事で扱われる問題ですが、窃盗は刑事事件であるため、混同して扱うことが間違っているという 指摘 もあります。日本の刑法では窃盗罪について「他人の財物を窃取した者」と記載されているため、一部の例外を除いて有形物以外は「財物」と見なされないこともありますが、デジタル製品の場合でも「誰かの時間と労力を盗む行為」だとする 意見 もあります。 コピーに関連して、AIが著作権で保護されたデータで訓練されることも、他人の成果を「窃盗」していると 批判 されることがあります。AIの学習についても、「コピーは窃盗ではない」という思考をふまえて、考え方を再構成すべきという議論を呼んでいます。

このムービーを投稿しているQuestionCopyrightは、公式サイトによると「著作権について許容される公的議論の範囲を拡大し、著作物に関連するアーティストや周りの人々の著作権についての考え方を再構築する」ことを目的として、2007年に設立されました。また、主なプロジェクトとして、著作権保護の強化に伴い、コピー自体が窃盗、盗作、悪用や破壊と同一視されるような業界のレトリックに、警鐘を鳴らす取り組みを実施しているとのこと。 例えば、「Copying Is Not Theft」のムービー冒頭で示しているように、映像メディアを再生した時や書籍の注意書き等に、以下のような「コピーを禁止します」と警告が表示されていることがあります。また、一部のDVDやCD等には、コピーを行うことができないコピーガードが備わっていることもあります。著作権で保護された作品をコピーして共有したりダウンロードしたりする行為は、知的財産法違反として犯罪になりますが、 私的利用 のためのコピーはその限りではありません。そのため、「コピーを行うこと自体が罪であるという考えは改めるべき」とQuestionCopyrightは主張しています。

2023年11月26日 13時00分00秒 in 動画, Posted by log1e_dh

