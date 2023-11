2023年11月25日 18時00分 サイエンス

目覚ましの「スヌーズ機能」が脳の認知力をブーストする可能性



朝が苦手な人の中には、スマートフォンアプリや目覚まし時計のスヌーズ機能が手放せないという人も少なくないはず。すっきりとした目覚めとは無縁なように思えるスヌーズ機能ですが、むしろ目が覚めた直後の認知力を向上させてくれるかもしれないとの研究結果が報告されました。



スヌーズ機能を使うということは、目標の起床時間の少し前から目覚ましが鳴るということなので、睡眠時間が削られる可能性があります。また、断続的なアラームで睡眠が途切れると、睡眠不足と同等の影響が出るという研究結果もあります。しかし、こうした研究は一晩の睡眠全体を対象としたものであるため、スヌーズ機能で起きること自体をテーマにした研究はこれまでありませんでした。



働く人の半分が毎朝1回はスヌーズボタンを押しているとの調査結果があるにもかかわらず、その影響がよくわかっていないスヌーズ機能について調べるため、スウェーデン・ストックホルム大学の心理学者であるティナ・サンデリン氏らは、スヌーズ機能で起きた人に認知力テストをやってもらう実験を行いました。





まず、どんな人がスヌーズ機能を使っているのか調べた最初の調査では、アンケートの回答者1732人のうち69%に当たる1195人が時々、またはそれ以上の頻度でスヌーズ機能を使ったり、複数のアラームを設定したりしていると答えました。一方、1回のみのアラームは使うがスヌーズ機能をまったく使わないと回答した人は287人でした。



分析により、スヌーズ機能を使う人は使わない人に比べて平均年齢が6歳低く、夜型の可能性が4倍も高いことがわかりました。また、スヌーズ機能を使う人は、そうでない人に比べて平日の睡眠時間が平均13分短かったものの、休日の睡眠時間は同じでした。両グループで睡眠の質に差はありませんでしたが、スヌーズ機能を使う人は昼間に眠気を感じる可能性が3倍高かったとのことです。





続いて行った2つ目の実験では、習慣的にスヌーズ機能を使っている31人に、実験ラボ内で「スヌーズ機能あり」と「なし」で2晩ずつ寝起きしてもらいました。



基本的な睡眠時間は2つの睡眠条件で同じでしたが、「スヌーズ機能あり」ではいつも起きる時間の30分前に最初のアラームを鳴らし、9~10分間隔で3回スヌーズを鳴らしました。その結果、スヌーズ機能を使わず起きる直前まで寝ていた場合に比べて6分ほど睡眠時間が短くなったとのこと。一方、「スヌーズ機能なし」では起床時間きっかりにアラームを鳴らして、その1回で起きてもらいました。





そして、起床後に算数テストや記憶力テストを受けてもらったところ、スヌーズ機能を使って起きると起床直後から成績が高いという結果が得られました。一方、スヌーズ機能なしでいきなり目を覚ますと、起きてから実力を発揮するまでに時間がかかる「慣性効果」が働くことが確かめられました。また、自己申告で回答してもらった気分や眠気、唾液検査で調べたストレスホルモン・コルチゾールのレベルはスヌーズ機能を使っても使わなくても同じでした。



サンデリン氏は「私たちの研究では、30分間のスヌーズは睡眠や目覚めの悪さに影響を与えず、むしろ起床直後の頭の回転が少し速くなりました。もっとも、この研究は日常的にスヌーズ機能を使っていて、スヌーズボタンを押すたびにすぐに二度寝できる人だけが対象なことは留意しておく必要があります」と話しました。