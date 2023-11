2023年11月10日 08時00分 サイエンス

朝型・夜型など自分の体のリズムにあった時間帯に活動すると記憶力や判断力などが向上する



夜型の人が朝早くからの学校や仕事に苦労したり、逆に朝方の人が夜遅くまでの活動を苦手としていたり、睡眠を基準にした人間の生活リズムであるクロノタイプは人によって異なっています。クロノタイプの差は脳の特徴に違いが見られるという研究や、そもそも遺伝子で決まっているとする学説もあるため、無理にクロノタイプに逆らわずに活動することでさまざまな面でパフォーマンスを向上できると、チャールストン大学心理学部で教授を務めるシンディ・メイ氏が解説しています。



What's your chronotype? Knowing whether you're a night owl or an early bird could help you do better on tests and avoid scams

https://theconversation.com/whats-your-chronotype-knowing-whether-youre-a-night-owl-or-an-early-bird-could-help-you-do-better-on-tests-and-avoid-scams-216058





朝方・夜型といったクロノタイプはほとんどの生物に備わっており、概日リズムという活動サイクルを生んでいます。概日リズムは、1日を通して「いつ生理学的ないし知的機能を駆動するか」を決定している強力な体内のタイムキーパーのため、朝方の人は朝が最高の気分になり、夜型の人は1日の後半にピークを迎えます。



また、クロノタイプは朝型と夜型の2種だけではなく、どちらにピークがあるわけでもない中立的なタイプもいます。さらにロシアの研究チームによると、朝型・夜型の他、「常に覚醒度が高いタイプ」「昼に覚醒度が低くなるタイプ」「昼に覚醒度が高くなるタイプ」「常に覚醒度が低いタイプ」を加えた計6種類が存在するとされており、朝型・夜型は合わせても全体の37%に過ぎないという調査結果も示されています。



メイ氏は認知機能を研究する一環として、クロノタイプが認知機能的パフォーマンスに影響を与えるかどうか調査を行いました。アンケートによって参加者のクロノタイプを把握し、早朝と深夜にさまざまな記憶力や判断力に関するテストを行った結果、ほとんどの参加者が自分のクロノタイプに合った時間帯でより高い注意力、記憶力を発揮したとのこと。



クロノタイプに合わせた時間帯に高いパフォーマンスを発揮することは「同調効果」と呼ばれています。メイ氏によると、同調効果は記憶力や注意力のほか、説得力、推論を行う能力、意志決定の判断力など、「高次の認知機能」とされる分野にも影響を与えるそうです。人々は同調効果が最も高いタイミングでより洞察力を持ち、懐疑的で、分析的になることが判明しています。そのため、ピーク時に活動することで、より適切な決定を下せたり、ウソを見抜いて詐欺を発見しやすくなったりします。逆に、オフピーク時には問題解決までに時間がかかったり、誇大広告や誤った情報にダマされてしまったりしやすくなります。





クロノタイプは生来備わっていると考えられるもののため、例えば朝早くから試験を行う学校の場合、夜型の学生は大きく不利になる可能性があります。また、注意欠陥障害やアルツハイマー病などの認知障害の評価を行う際には、時間帯も考慮する必要があるとメイ氏は指摘しています。



メイ氏によると、同調効果は全てのタスクやパフォーマンスに影響を与えるわけではなく、慣れ親しんだ活動やルーティン的なタスクなどは、時間帯にかかわらずパフォーマンスは変化しないと考えられるそうです。また、若い人はクロノタイプが明確には現れないことも多く、1日を通してパフォーマンスの変動が少ないとされています。



タスクをこなしている時に思考がうまくまとまらなかったり、活動のパフォーマンスが落ちていると感じる時は、まず自分のクロノタイプをしっかり認識して、時間帯のピークに合わせて困難な課題に取り組むことが重要です。「パフォーマンスを少しでも改善したいと考える場合、同調効果が成功の秘訣の1つになる可能性があります」とメイ氏は結論付けています。