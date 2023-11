サム・アルトマン氏がOpenAIを追放される前にNVIDIAとの競合プロジェクト「Tigris」に向けて中東で資金を集めようとしていたことが報じられる

Ousted OpenAI CEO Sam Altman plans new AI venture with former president Greg Brockman https://the-decoder.com/ousted-openai-ceo-sam-altman-plans-new-ai-venture-with-former-president-greg-brockman/ AI向けチップ市場は「 H100 」などの開発を行うNVIDIAが支配しているとされています。そこでアルトマン氏は、NVIDIAのAIチップと競合するAIチップ開発企業を立ち上げることを計画していたとされています。このプロジェクトは「Tigris」と呼ばれていたとのこと。 2023年11月17日にOpenAIを追放されるまでの数週間でアルトマン氏は、AIチップ開発企業立ち上げのために、中東を訪れて投資家と数十億ドル(数千億円)規模の投資に向けた交渉を行い、新会社設立のために精力的な活動に取り組んでいたことが報じられています。なお、新会社設立に向けたアルトマン氏と投資家との交渉はあくまで初期段階で、非公開での議論が行われたため、具体的な投資家の名前は伏せるよう求められたと海外メディアのBloombergは述べています。 海外メディアのThe Informationによるとアルトマン氏のAIチップ事業には、OpenAIの共同設立者で、社長のグレッグ・ブロックマン氏も 参加 する見込みで、アルトマン氏の退社以降OpenAIを離れた従業員が、新たにアルトマン氏の新事業に加わる可能性があるとのことです。

チャットAI「ChatGPT」などの開発で知られるOpenAIのサム・アルトマンCEOが、現地時間2023年11月17日に OpenAIを退社 する直前まで、AI向けチップ開発企業の立ち上げに向けて、中東で資金調達を行っていたことが報じられています。 Altman Sought Billions For Chip Venture Before OpenAI Ouster - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-19/altman-sought-billions-for-ai-chip-venture-before-openai-ouster

