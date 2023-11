Steam Deck OLEDが登場、画面だけでなくバッテリー性能やダウンロード速度も進化し前モデルは値下げ

・関連記事

Steam Deckの開発元が「今後数年間は次世代モデルの登場はない」と発言 - GIGAZINE



SteamゲーマーのOSシェアでついにLinuxがmacOSを追い抜く、「Steam Deck」が影響する可能性 - GIGAZINE



Steamで配信されているゲームの75%がSteam Deckでもプレイ可能に - GIGAZINE



「Steam Deckのハイスペック版が数年後に登場する」と開発元のValveスタッフが発言し話題に - GIGAZINE





2023年11月10日 12時24分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.