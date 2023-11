Appleは高性能カソード技術で持続時間＆寿命がより長い次世代バッテリーの開発を進めているとの報道

Apple aims to reinvent the battery with cathode improvements https://appleinsider.com/articles/23/11/06/apple-aims-to-reinvent-the-battery-with-high-performance-cathode-technology ETnewsが業界関係者から入手した情報によると、Appleは2025年以降の商用化を目指し、次世代バッテリーの開発プロジェクトを進めている模様。Appleは次世代バッテリーの開発プロジェクトで、正極材料や負極材料といったバッテリー構成要素の開発に直接関与しており、従来よりも性能を大幅に引き上げることを目指しています。

2023年11月07日 11時20分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

