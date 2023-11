Androidの野良アプリ安全性チェック機能は一部の詐欺アプリや偽アプリを素通りさせてしまうことが判明

2023年10月18日にAndroid向けのセキュリティ機能として「 Google Play以外の場所からアプリをインストールする際に脅威をリアルタイムスキャンする機能 」が発表されました。このセキュリティ機能について、実際に複数のアプリをインストールして効果を検証した結果を海外メディアのTechCrunchが報告しています。 Android’s new real-time app scanning aims to combat malicious sideloaded apps | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/11/04/google-play-android-real-time-app-scanning-sideload-apps/ AndroidではGoogle Play以外の場所で配布されているアプリを直接ダウンロードおよびインストール可能です。Googleはこれまでも直接インストールするタイプのアプリに対して「既存の脅威と一致するか否か」のチェックを実施していたのですが、2023年10月18日にはインストール時に脅威をリアルタイムスキャンすることでセキュリティを強化することが発表されました。リアルタイムスキャン機能の概要は以下の記事にまとめています。 Google Play以外で配布される野良アプリのインストール時に危険性をスキャンする機能が登場 - GIGAZINE

2023年11月06日 16時22分00秒

