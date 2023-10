Apple Watchの血中酸素ウェルネス測定機能は医療機器メーカー「Masimo」の特許を侵害しているとの裁定をアメリカ国際貿易委員会が下す

2020年に発売されたApple Watch Series 6以降の一部のApple Watchには、血中に取り込まれた酸素のレベルを測定できる「 血中酸素ウェルネスアプリ 」が搭載されています。しかし、医療機器メーカーの Masimo はこの機能に対し「自社の特許を侵害している」と訴えてきました。アメリカ国際貿易委員会は2023年10月27日、Masimoの訴えを認め、Appleに対して「この機能を取り除かない限り、アメリカへの輸入を禁止する」との排除命令を下しました。 US trade tribunal issues potential Apple Watch import ban in Masimo patent fight | Reuters https://www.reuters.com/technology/us-trade-tribunal-issues-potential-apple-watch-import-ban-masimo-patent-fight-2023-10-26/

2023年10月30日 13時21分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

