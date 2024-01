「Appleは弱く説得力のない主張をしている」としてITCがApple Watchの販売禁止延期要請に異議申し立て

・関連記事

AppleがApple Watch Series 9とUltra 2の販売を中止、血中酸素センサーの特許紛争をめぐり - GIGAZINE



Apple Watch販売停止を巡ってAppleの販売停止回避策をITCが却下 - GIGAZINE



ついにApple Watch Series 9とUltra 2がアメリカで公式販売停止、旧モデルの修理も不可能に - GIGAZINE



Apple Watch Series 9とUltra 2のアメリカでの公式販売停止を政府が決定、Appleは判断を不服として上訴 - GIGAZINE



Apple Watch Series 9とUltra 2の販売・輸入禁止命令が一時停止されてアメリカでの公式販売が再開へ - GIGAZINE



AppleがApple Watch Series 9の発表の際に主張した「カーボンニュートラル」は不正確で誤解を招きかねないとの指摘 - GIGAZINE

2024年01月11日 11時39分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.