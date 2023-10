星を真っ二つに切り裂く「プラズマブレード」を示唆する論文が発表される

Ultra-powerful plasma 'blades' could slice entire stars in half, new paper suggests | Live Science https://www.livescience.com/space/astronomy/ultra-powerful-plasma-blades-could-slice-entire-stars-in-half-new-paper-suggests ガンマ線バーストは天体が ガンマ線 を数秒から数時間にわたって勢いよく放出する現象で、瞬間的に消滅するものもあれば、比較的長時間続くものもあるとのこと。ガンマ線バーストがどういうメカニズムで発生するかについてははっきりとわかっていませんが、ガンマ線バーストを引き起こすには大量のエネルギーが必要であるため、超大質量の恒星が 極超新星 となる時に爆発を引き起こしてブラックホールを形成する際に起こるのではないかと考えられています。

2023年10月19日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

