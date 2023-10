バイク事故で男性の睾丸が腹部に押し上げられる事態に

Motorcycle crash dislocated a man's testicle into his abdomen | Live Science https://www.livescience.com/health/motorcycle-crash-dislocated-a-mans-testicle-into-his-abdomen

外傷などにより 睾丸 (精巣)が 陰嚢 (いんのう)内の所定の位置から外れることがまれにあります。これは「精巣脱臼」と呼ばれ、オートバイ事故の結果、右精巣の外傷性脱臼を負った男性の事例が報告されています。 Traumatic testicular dislocation in the abdomen: diagnosis and management | BMJ Case Reports https://casereports.bmj.com/content/16/9/e254530

2023年10月16日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

