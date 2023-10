キャラクターに共感を持ってもらえる時と「共感できない」「興味ない」キャラクターとの違いとは？

クリエイターからの視点で見ると、物語においてキャラクターを「好き」あるいは「共感できる」と感じさせることは非常に重要です。逆に「キャラクターに共感できない」「キャラクターに興味が持てなかった」と感じさせてしまった場合、ストーリーをある程度楽しんだ場合でも、「面白くない作品」「好きな作品ではない」と判断されてしまうことがあります。物語の魅力に重要なキャラクターへの共感に関連する「4種類の読者の読み方」について、フランスの パリ政治学院 でクリエイティブライティングの講師も務める作家のジェイク・ラマー氏が語っています。 The Four Corners of Subjectivity ‹ CrimeReads https://crimereads.com/the-four-corners-of-subjectivity/

・関連記事

キャラクターが目的のために悪い手段に出ることを読者が許容できる条件について心理学者の作家が解説 - GIGAZINE



実際の犯罪を参考にした物語を作る際のポイントや倫理的な問題とは? - GIGAZINE



孤独な人はドラマやアニメでお気に入りのキャラクターを脳内で本当の友人だと考えている可能性があるという研究結果 - GIGAZINE



物語に質感と深みを与える「サブプロット」と「プロットフィラメント」とは? - GIGAZINE



創作をより素晴らしいものにする「改訂の技術」に関する3つのポイント - GIGAZINE



2023年10月11日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.