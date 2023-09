価格改定で大荒れのUnityが「無料プラン続行」「既に発売済みのゲームは対象外」などの見直しを発表

◆「インストール」ではなく「初回エンゲージメント」を指標にする Unity Runtime Feeの発表当初はゲームの「インストール」の回数が指標に設定されていました。しかし、「インストール」の回数を指標にした場合「ユーザーがインストールを複数回繰り返した場合はどのようにカウントするのか」「海賊版のインストール回数も含まれてしまうのか」といった疑問点が生じたとのこと。そこで、Unityは「特定のエンドユーザーが、1つの配布プラットフォームにおいて初めて、正常かつ合法的に、Unity Runtimeを使用して稼働しているゲームの取得、ダウンロード、またはゲームへの参加を行った瞬間」を「初回エンゲージメント」と定義し、「初回エンゲージメント」を指標にすることを発表しました。 Unityは「初回エンゲージメント」の正確な情報は英語版の質問集を参考するように求めています。英語版の質問集には以下のリンクからアクセスできます。 Changes to pricing and Unity plans 2023 FAQ | Unity https://unity.com/pricing-updates ◆支払い金額は「初回エンゲージメント数に基づく金額」か「総収入の2.5%」の選択制 ゲームがUnity Runtime Feeの対象となった場合、「初回エンゲージメント数に基づく金額」か「総収入の2.5%」のいずれかを支払うこととなります。また、初回エンゲージメント数や収益をUnityが独自に測定することはなく、開発者が自己申告する形式が採用されます。具体的には、開発者は「ゲーム販売プラットフォームでの販売数」などを参考に初回エンゲージメント数を算出し、しきい値を超えた場合はUnityに報告する必要があります。なお、「容易な報告プロセス」を今後開発予定とのことです。

2023年09月25日 12時06分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

