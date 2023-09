iPhone 15シリーズのカメラは何が進化したのか？をApple幹部が解説

・関連記事

iPhone 15の売れ行きが好調、予約注文数がiPhone 14に比べて約10%から12%増加していることが報告される - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」の背面ガラスの修理費用が格安に - GIGAZINE



iPhone 15 Proは新モデムにより5G通信速度が最大24%も向上していることが明らかに - GIGAZINE



iPhone 15シリーズでLightningからUSB-Cに切り替わるうえで知っておくべきこと - GIGAZINE

2023年09月20日 19時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.