網膜画像から目の病気やパーキンソン病の兆候を検出するAI「RETFound」が登場、自己教師あり学習により事前トレーニングが簡潔に

AI detects eye disease and risk of Parkinson’s from retinal images https://www.nature.com/articles/d41586-023-02881-2

網膜の画像を用いて病気を検出するAIはすでに存在しますが、事前に大量の網膜の画像に「正常」か「正常ではない」かのラベリングを行ってトレーニングする必要がありました。新たなAI「 RETFound 」は、ChatGPTの仕組みなどと同様の「自己教師あり学習」を行うため、事前のトレーニングはかなり簡単になります。 A foundation model for generalizable disease detection from retinal images | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-023-06555-x

2023年09月15日 14時10分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

