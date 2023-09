Appleは第2世代AirPods Proの「USB Type-C対応充電ケース」を単体で発売せず、USB Type-Cに切り替えるには本体を丸ごと買い直す必要あり

Want USB-C AirPods Pro? You'll have to pay full price | iMore https://www.imore.com/airpods/want-usb-c-airpods-pro-youll-have-to-pay-full-price iPhone 15シリーズではついにUSB Type-Cが採用され、iPadやMacBookと共通のケーブルでiPhoneを充電できるようになりました。すでにAppleは公式ストアで、「高速充電対応USB Type-C充電ケーブル」や「USB Type-CとLightningの変換アダプタ」の販売を開始しています。 Appleが「高速充電対応USB-C充電ケーブル」や「USB-CとLightningの変換アダプタ」を販売開始 - GIGAZINE

日本時間の2023年9月13日に開催されたAppleの新製品発表イベントでは、iPhone 15シリーズがついにApple独自規格のLightningを廃止し、 USB Type-Cに移行 したことが発表されました。同時にAppleは、第2世代AirPods ProもUSB Type-Cによる充電にアップグレードすることを発表しましたが、USB Type-Cに対応したAirPods Proの充電ケースは単体で販売されず、USB Type-CにアップグレードするにはAirPods Proを丸ごと買い替えなければならないことが判明しました。 Apple Not Offering USB-C AirPods Pro Cases As a Standalone Purchase - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/09/13/usb-c-airpods-pro-case-not-sold-separately/

