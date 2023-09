2000便以上が欠航したイギリスの航空管制問題は7400km離れた地点を同一扱いしたソフトのバグ

2023年8月末にイギリスでは大規模な航空管制障害が発生し、2000便以上のフライトが欠航しました。数十万人に影響を与え、1億ポンド(約184億円)以上の損害が出たとみられるこの問題の原因は、当初は「フランスの管制ミスの可能性」などと報じられていましたが、実際には航空管制ソフトウェアにおいて、4000海里(約7400km)離れた2つの地点(ウェイポイント)の識別子が重複していたことが理由だったことがわかりました。 UK Air-Traffic Software (NATS) Misread Two Spots on Map, Causing Outage - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-06/uk-air-traffic-software-misread-two-spots-on-map-causing-outage

2023年09月13日 09時24分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

