新型コロナワクチン接種のデジタル証明書「EUグリーンパス」のQRコードには一体何が書かれているのか？

EUが、新型コロナウイルスの検査結果やワクチン接種の情報をまとめたデジタル証明書「EU Digital COVID Certificate」、通称「EUグリーンパス」の制度を2021年7月1日から施行します。このEUグリーンパスはQRコードか紙を利用して情報を提示する予定となっています。実際にどんな情報がどのようにしてQRコードに格納されているのかについて、オーストリア在住のエンジニアであるTobias Girstmair氏がブログで解説しています。



EUグリーンパスの技術仕様を策定したeHealth Networkの担当部署は、GitHubにQRコードの仕様を公開しています。



実際に、架空のデータから生成されたEUグリーンパスコードのQRコードが以下。Girstmair氏は「QRコードとしてはかなり大きいサイズですが、単なるハイパーリンク以上のものを格納していると考えると、想定内の大きさです」と述べています。





このQRコードをデコードすると、以下のような内容になります。





一見すると謎の文字列ですが、これは署名した上で特定の情報をBase45エンコーディングによってエンコードしたものだとのこと。どういう情報をエンコードしているのかについては、eHealth Networkが公開する(PDFファイル)技術仕様に記されています。



実際に上のデコード内容を、Girstmair氏のPythonスクリプトで元のデータに戻すと以下のようになります。