2023年9月6日のヘッドラインニュース

2023年9月22日(金)から劇場公開の映画「 ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック! 」のボイスキャストについてプロデューサーで自らもビーバップ役を演じるセス・ローゲン氏が語る特別映像が公開されました。「タートルズ」は何度かアニメ化・映画化されていますが、本作は新世代に向けて作られたとのことで、ラファエロ役にブレイディ・ヌーン、ドナテロ役にマイカ・アビー、レオナルド役にニコラス・カントゥ、ミケランジェロ役にシャモン・ブラウンJr.と若いキャスト揃い。一方、スプリンター役はジャッキー・チェンが担当しています。 映画「ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!」ボイスキャスト勢揃い特別映像 - YouTube © 2023 PARAMOUNT PICTURES.TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES IS A TRADEMARK OF VIACOM INTERNATIONAL INC. なお、日本語吹替版ではレオナルド役を若手俳優・宮世琉弥、エイプリル役を日向坂46の齊藤京子、ハエのミュータント・スーパーフライ役を佐藤二朗が担当します。 ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

