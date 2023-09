果汁15％でウーロン茶というよりマンゴー強めのフルーツジュースな「サントリー烏龍茶 好烏龍」を飲んでみた

・関連記事

フルーツがゴロゴロ大量に入ったミスドのアイスティー「赤色フルーツティ ストロベリー&キウイ」「黄色フルーツティ パイン&マンゴー&パッションフルーツ」を飲んでみた - GIGAZINE



フローズンな白桃がごろっと入ったスイーツ感覚のアイスティー「ゴロッと果実のピーチティー」をミニストップで飲んでみた - GIGAZINE



たっぷりフルーツに炭酸が心地よい「フルーツソーダ(ミックス)」&マンゴーと紅茶が香る「ゴロッと果実のマンゴーティー」をミニストップで飲んでみた - GIGAZINE



2023年09月04日 11時50分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.