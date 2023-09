アメリカ国防省がUFO情報まとめサイトを開設、正体不明の飛行物体を記録した動画が多数あり

アメリカ国防省は未確認飛行物体(UFO)を含む未確認空中現象(UAP)の調査機関「 全領域異常対策室(AARO) 」を2022年7月に設立し、UAPに関する情報を 公表 してきました。2023年8月31日にはAAROの活動内容や調査結果を市民に知らせるための公式サイトが開設され、UAPの記録動画をまとめて確認できるようになりました。 AARO Home https://www.aaro.mil/ The Department of Defense Launches the All-domain Anomaly Resolution Office Website https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3513171/ アメリカ国防省によると、AARO公式サイトでは機密解除されたUAP関連画像や動画を公開予定とのこと。記事作成時点では、すでに数本の動画が公開されています。UAP関連動画を閲覧するには、 AARO公式サイト にアクセスしてからページ下部の「Official UAP Videos」をクリック。

2023年09月04日 11時05分00秒 in 動画, Posted by log1o_hf

