Xは元Twitter社員との仲裁手数料だけで5億円超えの支払い義務が生じている

・関連記事

X(Twitter)に投稿されるニュース記事から見出しを削除する方針であることをイーロン・マスクが認める - GIGAZINE



イーロン・マスクが抱える1億5000万人のフォロワーのうち40%は投稿件数0件で42%はフォロワー0人 - GIGAZINE



TwitterがXになってアクティブユーザー数やDLランキングは下がったものの収益は増加 - GIGAZINE



VALORANTの世界大会を観戦に来たイーロン・マスクがゲーマーから「Twitterを返せ!」のブーイングを浴びる - GIGAZINE



X(旧Twitter)が「自撮りと政府発行の身分証明書」を用いるユーザー検証システムを有料サブスクリプションのBlueで展開か - GIGAZINE



2023年08月31日 13時16分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.