2023年08月27日 21時46分 ハードウェア

AliExpressで「ブラウン管モニターの制御ボード」を購入してブラウン管モニターに組み込んだ結果とは?



地上デジタル放送への移行を境に、ブラウン管モニターは急速に家庭から姿を消しました。しかし、ブラウン管モニターには「遅延が少ない」といったメリットが存在し、記事作成時点でも一部の愛好家から支持を得ています。ハードウェア愛好家のエイドリアン・ブラック氏はAliExpressで販売されていたブラウン管モニター制御ボードを購入して使ってみた記録を公開しています。



New Motherboard Improves Old CRT Television | Hackaday

https://hackaday.com/2023/08/16/new-motherboard-improves-old-crt-television/



I replaced the main board of this TV with brand new parts made in 2023! - YouTube





ブラウン管モニター制御ボードを入手したブラック氏。





ブラック氏が入手した制御ボードはAliExpressで販売されていたもので、記事作成時点でも7972円で入手できます。





外箱はこんな感じ。





箱の側面には「广州市亿创电器有限公司」というメーカー名が記されています。





广州市亿创电器有限公司をインターネットで調べてみると、ブラウン管モニター制御ボードの他に液晶テレビやアンテナケーブルなども製造しているメーカーでした。





箱の中にはボードやリモコンが入っています。





手持ちのブラウン管モニターの制御ボードを取り外して、AliExpressで購入した制御ボードを組み付けます。





電源を入れるとブラウン管モニターに映像が映りました。





制御ボードの設定画面からは、モニターに合わせて出力映像のアスペクト比などを調整可能です。





8ビットコンピューター「コモドール64」からRF出力して映像も問題なく表示できました。





カレンダー表示機能や、「倉庫番」に似たパズルゲームをプレイできる機能も搭載されています。





さらに、PAL方式とNTSC方式を切り替えることも可能です。





ブラック氏は購入したブラウン管モニター制御ボードの回路図や設定画面を以下のリンク先で公開しています。



GitHub - misterblack1/yichuang_crt_board: Schematic and other info about the Yi Chuang CRT replacement board from 2023

https://github.com/misterblack1/yichuang_crt_board