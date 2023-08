2023年08月02日 13時00分 ゲーム

The Last of Usのパクリゲーがニンテンドーeショップから削除される、理由はソニーからの著作権侵害申し立てか



累計販売本数1700万本超で実写ドラマ化もされた人気サバイバルホラーアクションアドベンチャーゲームが「The Last of Us」です。このThe Last of Usに非常によく似たNintendo Switch向けのゲーム「The Last Hope: Dead Zone Survival」が、ニンテンドーeショップで配信されていたのですが、これが突如削除されました。同ゲームのトレーラーも、「ソニーによる著作権侵害申し立て」を受けて任天堂の公式YouTubeチャンネルから削除されたようです。



The Last of Us knock off removed from Nintendo eShop as Sony stakes copyright claim | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/the-last-of-us-knock-off-removed-from-nintendo-eshop-as-sony-stakes-copyright-claim





「The Last Hope: Dead Zone Survival」は2023年6月30日に発売されたゲームで、あらすじは「貪欲なゾンビの大群が跋扈(ばっこ)する終末世界を舞台とした緊迫したストーリーのゲーム」といったものになっています。



実際に同作をプレイしたという海外ゲームメディアのEurogamer.netは、「The Last of Usのパクリゲーム」と断言しています。「The Last Hope: Dead Zone Survival」にはオリジナルの要素(タイムマシン)が含まれているものの、基本的な要素(ゾンビが大量発生した終末世界が舞台、父と娘が主人公)はThe Last of Usと同じです。





ゲームプレイの様子は以下の動画をチェックするとわかります。なお、「The Last Hope: Dead Zone Survival」の販売価格は8.99ドル(約1300円)でした。



The Last Hope on Nintendo Switch - The Worst Game We've Ever Reviewed - YouTube





そんな「The Last Hope: Dead Zone Survival」のニンテンドーeショップのストアページにアクセスすると、404エラーが表示されゲームに関する情報が表示されなくなっているのがわかります。





任天堂の公式YouTubeチャンネルにアップロードされていた「The Last Hope: Dead Zone Survival」のトレーラーも、「この動画は、Sony Interactive Entertainment LLC から著作権の申し立てがあったため削除されました」と表示され、削除されてしまいました。





ゲームレビューサイトのDigital Foundryは「The Last Hope: Dead Zone Survival」について、「大参事」「これまでテストしたゲームの中で最悪のものだった」と評しています。さらに、「私はショベルウェアがはびこるデジタルストアをほとんど無視し、これ自体は無害なものだと思っていました。しかし、『The Last Hope: Dead Zone Survival』のようなものを見ると、業界の一部で腐敗がまん延する堕落の幕が下ろされていることに気づきます」と言及。



加えて、「『The Last Hope: Dead Zone Survival』はお金を奪うように設計されていますが、ここにゲームはありません。これはひどい詐欺のようなもので、これはトレーラーの映像を見れば誰でもわかることです。しかし、実際にプレイしてみると内容はトレーラーよりもはるかにひどいものでした。これは本当に衝撃的です」と酷評しています。