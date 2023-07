箔印刷がトナーに合わせて簡単にできるブラザーの「HAK110」使用レポート・外観編

・関連記事

イラストを描くとそのまま箔押しになる画期的すぎる「メタリックデコペン」を使ってみた - GIGAZINE



24金の金箔を使って作られたフェイシャルマスク「KINPAK」 - GIGAZINE



なんと1個1万円超え、ゴールドに輝く「金箔ドーナツ」をニューヨークで食べてみたムービー - GIGAZINE



2023年07月06日 10時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.