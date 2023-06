Googleが音声から「テキストと音声の両方」に翻訳できる大規模言語モデル「AudioPaLM」を発表

Googleが「 AudioPaLM 」を発表しました。AudioPaLMはテキストベースの言語モデルである「 PaLM 2 」と音声ベースの言語モデルである「 AudioLM 」を統合したマルチモーダルアーキテクチャであり、テキストと音声を処理・生成し、音声認識や音声翻訳などのアプリケーションに利用できるとのことです。 [2306.12925] AudioPaLM: A Large Language Model That Can Speak and Listen https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.12925

2023年06月27日 20時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

