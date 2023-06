ChatGPTのような高性能言語モデルを生み出した技術はどんな仕組みなのか？をAI企業のエンジニアが多数の図解でゼロから解説

ChatGPTのヒット以降、さまざまなチャットAIが登場していますが、それらのチャットAIは「言語モデル」という技術によって誕生しました。言語モデルは、ある文章に対して特定の文字が続く確率を計算するための計算モデルです。例えば、「The color of the sky is(空の色は)」という文に対して「blue(青い)」という言葉が続く確率を計算することが可能です。

OpenAIが開発したChatGPTをはじめ、さまざまなAIが人間レベルの会話を行ってくれるようになりました。そうしたチャットAIがどのような技術で成り立っているのかをAssemblyAIのエンジニアであるマクロ・ランポニさんが知識ゼロでもわかる丁寧さで解説しています。 The Full Story of Large Language Models and RLHF https://www.assemblyai.com/blog/the-full-story-of-large-language-models-and-rlhf/ ChatGPTがリリースされてから1億人以上に利用されるまでにかかった月数はなんとたったの2カ月。とんでもないスピードで普及していきました。

2023年06月23日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

