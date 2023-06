2023年06月20日 14時00分 サイエンス

カフェインレスのコーヒー豆の開発成功にブラジルの研究機関が一歩前進していることが報告される



コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、中枢神経系を興奮させることによる覚醒作用を持ち、摂取すると眠気や疲労感が軽減されますが、過剰に摂取すると体に悪影響を及ぼします。ブラジルの農業関連の研究機関であるInstituto Agronômico de Campinas(IAC)の研究チームは、20年にわたってカフェインレスのアラビカコーヒーに関する研究を行っています。



Genetic improvement of Arabica coffee aimed at developing decaffeinated clonal cultivars for the State of São Paulo, Brazil - Café, Café descafeinado - BV FAPESP

https://bv.fapesp.br/en/auxilios/107315/genetic-improvement-of-arabica-coffee-aimed-at-developing-decaffeinated-clonal-cultivars-for-the-sta/





Researchers one step closer to growing decaffeinated coffee beans | Coffee | The Guardian

https://www.theguardian.com/food/2023/jun/17/researchers-one-step-closer-to-growing-decaffeinated-coffee-beans





We are one step closer to growing decaffeinated coffee beans

https://interestingengineering.com/innovation/one-step-closer-to-growing-decaffeinated-coffee-beans



カフェインを適度に摂取すると、眠気を取り除くだけでなく肥満や糖尿病のリスクを低減する可能性や、認知能力への悪影響を減らす可能性が示唆されています。しかし、カフェインの過剰な摂取は、中枢神経系の刺激によるめまいや心拍数の増加、血圧の上昇、睡眠障害、下痢、吐き気などを引き起こすだけでなく、カフェイン中毒による重度の心不全や腎不全を引き起こす可能性が指摘されています。



8オンス(約220ml)のコーヒー1杯には約95mgのカフェインが含まれています。アメリカ人のための食事ガイドラインでは、健康な成人の場合、1日に3~5杯、または約400mgのカフェインの摂取が適量とされています。



IACの研究チームは、「カフェインレス」と見なされる最大0.10%のカフェイン量を達成するため、1粒当たり約1.2%のカフェインを含むアラビカコーヒー豆の品種改良を行いました。





研究チームは研究施設内の胚バンクを利用して、カフェイン含有量が少ないエチオピア産のコーヒー豆とカフェイン含有量が通常のコーヒー豆同士を交配させ、カフェイン含有量が0.10%~0.30%の間の新たな品種を作り出しました。その後研究チームは遺伝子改良を行ったコーヒー豆の体細胞に存在する胚を用いてクローンを作成し、カフェイン含有量が最大0.10%で、商業的に生産できる可能性のある個体の選択を約20年にわたって行ってきました。



IACのフリオ・セザール・ミストロ氏は「このプロジェクトの目的は、ブラジルのコーヒー生産者が遺伝的にカフェインレスなアラビカコーヒーの新品種を生産できるようにすることです」と述べ、研究結果について「これまでの結果は将来有望です」と語っています。



研究チームによると、IACで開発されたカフェインレスのコーヒー豆のクローンはブラジル国内のさまざまな地域に植えられていますが、通常コーヒー豆の収穫には2~3年を要するため、植えられた木からコーヒー豆を採取してテストを行うまでにはまだ年月が必要とのこと。





全米コーヒー協会(NCA)の調査では、カフェインレスのコーヒーの消費量は、アメリカのコーヒー消費量の約10%を占めているとされています。IACによるカフェインレスのコーヒー豆の研究が成功し、出荷が開始された際には、ヨーロッパやアメリカといった一大コーヒー消費地でニッチな立場を獲得することができると考えられています。