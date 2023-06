スマホを触らなくても声ですぐにAlexaを起動できる車載ハンズフリーデバイス「Echo Auto 第2世代」レビュー

・関連記事

スマホやタブレットをガッチリ固定可能なカーエアコン吹出口設置型ホルダー「AIRGRIP+」レビュー - GIGAZINE



徹底的に360度フロントカメラ・163度広角カメラの2台でカバーするドライブレコーダー「DRV-C770R」レビュー、ぶつかった時の振動の強さや方向まで記録可能 - GIGAZINE



AmazonのLEDライト搭載セキュリティカメラ「Spotlight Cam Plus」をアプリと連携して使ってみた - GIGAZINE



スタイラスペンでお絵描きやメモができて指紋認証も搭載したAmazonの11インチ2K液晶タブレット「Fire Max 11」をセットアップ&お絵描きしてみたレビュー - GIGAZINE





2023年06月07日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.