電動歯ブラシのブラシヘッドをハッキングすると使用時間を書き換えられる

電動歯ブラシには、ブラシ部分が装着されたことを認識して、そのブラシを交換すべき時期になるとお知らせしてくれる機能を持つものがあります。この機能に目を付け、歯ブラシのハッキングを行った人物が現れました。 Hacking my “smart” toothbrush - The Twenty Percent https://kuenzi.dev/toothbrush/

2023年06月07日 09時30分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by logc_nt

