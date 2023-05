2023年05月24日 12時18分 ソフトウェア

RAR圧縮形式が誕生から30年を経てWindowsでネイティブサポートされることに、7z・tar・gzも追加



ファイル圧縮形式として「ZIP」よりも圧縮率が高く、ファイルサイズを縮められることが特徴の1つである「RAR形式」が、ようやくWindowsでネイティブにサポートされることが、Microsoftの開発者向けイベント「Microsoft Build 2023」の中で発表されました。RAR形式誕生から30年目、WindowsでRAR形式ファイルを扱うのに必要だった「WinRAR」誕生から28年目のことです。



「Microsoft Build 2023」では「Windows Copilot」をはじめとした、Windowsのいろいろな新機能が発表されましたが、その中で、オープンソースプロジェクトのlibarchiveを使用することで、多数のアーカイブ形式をネイティブサポートする予定が明らかになりました。



libarchiveはマルチフォーマットのアーカイブ&圧縮ライブラリーで、tar、7-zip、rar、gzをはじめとしたさまざまな形式をサポートしています。



この中でも「RAR」形式のサポートは、Windows XPのころに最も機能追加リクエストとして多かったものであることを、元Microsoftのミカル・ルイス氏が明らかにしています。



The most request feature of Windows XP is coming soon to Windows 11.https://t.co/OI8Rnt12fM — Mikal Lewis (@MikalFM)



「RAR」はロシア人エンジニアであるユージン・ローシャル氏が1993年に生み出したファイル形式で、名前は「ローシャル・アーカイブ(Roshal Archive)」の略から取られています。





特徴としては、当時から世界的に用いられていた「ZIP」に比べて圧縮率が高いことと、圧縮ファイルの一部が破損しても修復できる「リカバリレコード」の仕組みが採用されたことなどがあります。



1995年にはWindows対応の「WinRAR」が登場しました。WinRARはシェアウェアで、2023年5月14日に最新の6.22ベータ1バージョンが公開されています。



なお、この報道を受けてTechCrunchのデヴィン・コルドウェイ氏は、1999年に始めてRAR形式のファイルに出会ったことを思いだし、WinRARで40日間に設定されている試用期間の終了を知らせるダイアログを数十年も閉じてきたことを「自分はそんなにケチなの?」「このかわいそうなシェアウェアを一生悪用し続けるの?」と振り返って、「コンピューティング人生の大半を共に過ごしてきた、数少ないソフトウェアの1つをサポートするために、『コーヒー1杯』(最近は大体31ドル:約4300円)を支払うのは当然のことでしょう」と、WinRARを購入したことを表明しています。



