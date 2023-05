2023年05月18日 16時00分 ゲーム

「Steam Deck」開発元のValveが特許権侵害で訴えられる



Valveが開発した携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」に搭載された触覚フィードバックなどの技術をめぐり、アメリカに拠点を置くテクノロジー企業のImmersionがValveを特許権侵害で訴えました。ImmersionはこれまでにもソニーやApple、Google、Microsoftなどに同様の訴訟を起こしています。



Immersion Files Complaint Against Valve in U.S. District Court for the Western District of Washington - Immersion Corporation

https://ir.immersion.com/news-releases/news-release-details/immersion-files-complaint-against-valve-us-district-court





Valve just got sued by Immersion over Steam Deck and Index rumble - The Verge

https://www.theverge.com/2023/5/16/23726295/valve-immersion-rumble-lawsuit



Valve is being sued by a familiar face over Steam Deck - Dexerto

https://www.dexerto.com/tech/valve-is-being-sued-by-a-familiar-face-over-steam-deck-2147954/



ImmersionはSteam DeckおよびVRキットの「Valve Index」を対象として特許権侵害でValveを提訴。ユーザーの操作を受けて振動などの触覚フィードバックを返す機能に関連したImmersionの特許7件をValveが侵害していると主張しました。その7件の特許は以下の通りです。



・米国特許第7336260号:触覚を提供する方法およびデバイス

・米国特許第8749507号:触覚入力デバイスからの入力を適応的に解釈するシステムおよび方法

・米国特許第9430042号:振動触覚フィードバックによる仮想デテント機構

・米国特許第9116546号:センサー入力を触覚的に表現するシステム

・米国特許第10627907号:触覚出力デバイスに関連したユーザー入力要素の位置制御

・米国特許第10665067号:VRにおけるハプティクスオーバーレイを統合するためのシステムおよび方法

・米国特許第11175738号:近接ベースの触覚フィードバックのためのシステムおよび方法





Immersionは触覚フィードバックなどの技術を開発する企業で、関連技術に関する多くの特許を開発・購入しています。そのため、特にゲーム機器などのハードウェアが登場した際には、自社の特許を持ち出して特許権侵害を訴えることが過去に何度もありました。



2002年にはImmersionがMicrosoftとソニーを相手取って訴訟を起こしており、MicrosoftはImmersionとライセンス契約を結ぶことで示談に落ち着いたものの、ソニーはその後2007年まで長い特許訴訟を繰り広げました。2007年3月1日、ソニーとImmersionは訴訟の終結に合意し、ソニー側が多額の賠償金を支払っています。この訴訟の最中、特許に抵触しないよう振動機能を省いたPlayStation 3用コントローラー「SIXAXIS(シックスアクシス)」が登場しましたが、ソニーとImmersionが和解したことから、その後発売されたDUALSHOCK 3には振動機能が復活しました。



ソニーやMicrosoftと同様に、AppleやGoogle、モトローラ、FitbitもImmersionに訴えられ、いずれも和解に持ち込まれたという経歴があり、2022年には新たにMetaが訴えられています。なお、任天堂はImmersionのライセンス契約を結んで訴訟を回避し、Nintendo SwitchにImmersionのシステムを導入したとされています。





特許を巡る数々の訴訟を起こしていることから、Immersionは大企業からライセンス料をもぎ取るパテントトロールであるとの批判もされています。今回の訴訟について、ゲーム系メディアのDexertoは「おなじみの企業からの訴訟」と題した記事を掲載。テクノロジー系メディアのThe Vergeは「通過儀礼のようなものです」と評しました。