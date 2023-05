2023年05月18日 15時13分 ハードウェア

GoogleがPixelを車載ドライブレコーダーにする計画が明らかに



Googleの「緊急情報サービス」アプリの解析により、GoogleがPixelを車載カメラやドライブレコーダーとして使えるようにする計画があることがわかりました。



Google will soon let Pixel phones double as dashcams

https://9to5google.com/2023/05/16/pixel-dashcam-personal-safety-update/





ニュースサイト・9to5Googleによると、これはPlayストアに配信された「緊急情報サービス」アプリを逆コンパイルして、将来の機能を示唆するコードを確認して把握したものだとのこと。あくまで、コードとして確認されたもので、将来的な実装が約束されているわけではありません。また、誤配信だったらしく、当該バージョンはすでに取り下げられています。



緊急情報サービス - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.safetyhub





9to5Googleの解析チームによると、「Dashcam(ドライブレコーダー)」と呼ばれる新機能では、運転中の録画・録音ができるほか、スマートフォンが適切な場所に取り付けられていた場合、交通事故やその他の予期せぬ出来事が発生したときに役立つ情報が記録されるとのこと。



Dashcam機能は、Googleマップでのナビゲーションを含むスマートフォンの他の機能と併用することが可能。ロック画面にしておくことで、電力消費を抑えつつ録画を続けることもできるそうです。



また、わざわざ手動で録画を開始しなくても、インフォテインメントシステムなど特定のBluetoothデバイスと接続すると自動で録画を開始し、接続が解除されると録画を停止するように設定することもできるとのこと。





録画・録音データは、別途保存しない限り3日後に自動的に削除されます。動画のサイズは平均して毎分30MBで、最大録画時間は24時間となっています。



なお、9to5Googleによれば、Pixel独占である旨の記載はないとのこと。他のAndroidスマートフォンでも利用可能になるかどうかは不明です。当該機能は、早ければ2023年6月に配信されるとみられます。