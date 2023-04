マクドナルドがレトロな喫茶店の世界観をイメージした「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」「喫茶店のプリンパイ」「喫茶店のクリームソーダ」試食レビュー

・関連記事

ジューシーな桃フラッペとストロベリーソースの酸味が相性抜群なマクドナルド「ももとストロベリーのフラッペ」「マカロン ピーチティー」試食レビュー - GIGAZINE



砂糖不使用&果汁70%使用でストイックな甘さの「三ツ矢フルーツリッチプラス」を飲んでみた - GIGAZINE



セサミストリートのエルモとクッキーモンスターがかわいいドーナツに変身した「HAPPY SWEET SESAME STREET」をクリスピー・クリーム・ドーナツで買って食べてみた - GIGAZINE



濃厚な卵の風味とクリーミーで甘い香りが昔懐かしいセブン-イレブンの「不二家レストラン 昔ながらのバニラアイスバー」を食べてみた - GIGAZINE



口の中でパチパチはじける「ハロハロパチパチクリームソーダ」、フローズンデザートがシャリッと崩れる「果実氷温州みかん」をミニストップで買って食べてみた - GIGAZINE



チョコにもアイスにも宇治抹茶を使用して口の中で濃厚な抹茶のうまみが溶け出す「ピノ 旨みあふれる抹茶」を食べてみた - GIGAZINE



2023年04月26日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.