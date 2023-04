重力が光に変わることがあるという驚くべき研究結果が報告される

Gravity can transform into light, mind-bending physics paper suggests | Live Science https://www.livescience.com/physics-mathematics/particle-physics/astronomers-found-a-way-for-gravity-to-create-light-new-study-suggests

通常の場合、無から有を生み出すことは不可能であるため、例えば質量を持たない粒子である光子が質量を持つ他の粒子に変化することはできません。しかし、宇宙が誕生した初期の非常に極端な世界では、重力の波から光が発生した可能性があるとの研究結果が報告されました。 Graviton to photon conversion via parametric resonance - ScienceDirect https://doi.org/10.1016/j.dark.2023.101202

2023年04月18日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

