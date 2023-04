2023年04月07日 12時00分 モバイル

トイレの壁をぶち抜いてApple Storeから6600万円相当のiPhoneやiPadが盗まれる



アメリカのワシントン州リンウッドにあるショッピングモール「オルダーウッド」内のApple Storeから400台以上のAppleデバイスが盗まれました。被害総額は50万ドル(約6600万円)にもおよびます。



Burglars steal $500K from Alderwood Mall Apple store after cutting hole in adjacent store | KOMO

https://komonews.com/news/local/500k-electronics-stolen-alderwood-mall-apple-store-lynnwood-theft-retail-police-department-crime-burglary-operation-seattle-coffee-gear-break-in-merchandise-hole-cut-business





Thieves cut a hole in a bathroom wall to steal $500k worth of devices from Apple Store - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/04/06/apple-store-robbery-bathroom-wall-hole/



リンウッド警察によると、泥棒はオルダーウッド内にあるエスプレッソマシン専門店の「Seattle Coffee Gear」に侵入し、トイレの壁に穴を開けてApple Storeに忍び込んだそうです。



被害にあったオルダーウッドのApple Store





Seattle Coffee Gearのトイレに開けられた穴





Seattle Coffee Gearのオーナーは閉店時に泥棒が入ったため、誰も怪我をすることがなかったことに「感謝している」と語っています。また、オルダーウッドで5年間ビジネスを続けてきたものの「このような事態は一度も発生したことがなかった」と振り返りました。



Seattle Coffee Gearで地域マネージャーを務めるエリック・マークス氏は、「正面玄関は施錠されていましたが、泥棒はこれを閉じ開けて店内に侵入しました」「壁に開けられたのは24×18インチ(約61×46cm)の穴で、つながっている先はApple Storeの奥の部屋でした。泥棒はApple Storeに忍び込むために我々の店舗へ忍び込んだものと思われます。我々の店舗がApple Storeと隣接しているとは知りませんでした」とコメントしています。





リンウッド警察によると、犯行は2023年4月1日(日)に行われ、翌朝になるまでApple Storeの従業員は窃盗被害にあったことに気づいていなかった模様。



リンウッド警察のコミュニケーションマネージャーであるマレン・マッケイ氏は、「合計で436台のiPhoneが盗まれました」「合計50万ドル相当のiPhoneやiPad、Apple Watchが盗まれました」と語っています。





オルダーウッドに設置された監視カメラが今回の強盗事件の犯行の様子を映しており、その様子をチェックしたリンウッド警察は「よく組織化された作戦であった」と指摘。ただし、記事作成時点でも捜査中であるため監視カメラの映像は公開できないとしています。



なお、Apple Storeへの侵入経路として利用されたSeattle Coffee Gear側の被害総額は1800ドル(約24万円)程度だそうです。



盗まれたApple端末がすべて最新のものと仮定すると、Appleは盗まれた製品のシリアル番号とIMEI番号をリモートでブロックする可能性があります。ただし、盗まれたデバイスは製品が盗まれたものであることを知らない購入者に転売される可能性があり、デバイスは転売後にアクティベートできなくなる可能性があります。