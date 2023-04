2023年04月07日 15時00分 サイエンス

陰謀論を解消するための従来のアプローチはほとんど役に立たないとの研究結果、一体どんな方法なら効果的なのか?



陰謀論の影響の広がりを受けて、対策を求める事が高まってきていますが、新しく発表された研究により陰謀論を打ち消すための伝統的なアプローチにはほとんど効果がないことが示されました。この研究では、あたかもワクチンのようにあらかじめ情報に接してもらう「情報接種」といった、代替案となる有望な陰謀論対策も提唱されています。



陰謀論はこれまでもたびたび問題となってきましたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの際には特に大きな公衆衛生上の脅威となりました。例えば、反ワクチン運動の支持者は、ワクチン接種による何らかの危険な結果が隠ぺいされていると主張して、自分自身や自分の子どもへのワクチン接種を避けることがあります。このワクチン忌避はパンデミック発生以前からWHOが「世界的な健康上の脅威トップ10」に挙げてきたもので、このような考えを変えることは非常に難しいとされています。



この問題が困難なものになっている要因として、陰謀論を解消するための対抗策についての研究が進んでいないことが挙げられます。査読付きオープンアクセスジャーナル・PLOS ONEで2023年4月5日に発表された研究を主導したアイルランドのユニバーシティ・カレッジ・コークのシアン・オマホニー氏は、「これまでの研究は、陰謀論的な信念を理解することに重きが置かれており、陰謀論への対抗策を設計する研究は新しい分野です。私たちが今回の研究を行った時、このトピックについて発表している論文はほんの一握りでした」と話しました。





これまで研究されてきた陰謀論への対抗手段の有効性について評価するため、オマホニー氏らの研究チームは3つの論文データベースから陰謀論に関する25件の文献を特定し、そこに含まれていた48件の介入実験について分析しました。



その結果、陰謀論を訂正するために用いられてきた伝統的な方法である「反論」は、極めて効果が小さいことが確かめられました。「反論」の効果を検証した介入の中でも、動機と陰謀論的思考における矛盾の両方を説明する手法はわずかに効果が高めでしたが、参加者の共感に訴えることを試みる反論や、陰謀論を嘲笑しようとする反論はほとんど陰謀論を減らす役に立たなかったとのこと。



さらに、陰謀論の主張に「ラベルを貼る」対策は効果が小さいばかりか、場合によっては陰謀論を助長してしまうことが判明。参加者に自分自身をコントロールできているという感覚である「コントロール感」を持たせる介入も、裏目に出てしまうことが分かりました。





一方、中には一定の効果を示す介入方法もありました。その中でも最も有望だったのが、情報を批判的に分析し、疑似科学と本物の情報を区別する方法を身につけてもらう「トレーニング」です。また、わざと読みにくいフォントのテキストを使って参加者を注意深い精神状態にするといった「プライミング」という手法も、陰謀論の信念をある程度緩和させることに成功しました。



効果が見られた介入には「情報接種」というものもあります。これは、陰謀論に触れる前に誤った情報について警告し、陰謀論への反論を示しておく手法で、弱毒化したウイルスやウイルスの断片を接種して免疫をつけさせるワクチンに例えられています。ただし、正しい「情報接種」の前に陰謀論を植え付けられてしまうと、かえって陰謀論が拡散される結果にもなりかねないと、オマホニー氏は指摘しています。



オマホニー氏らの研究チームは、今回の研究のフォローアップとして、プレイヤーの批判的思考を磨くことを目的としたゲームの開発を進めています。2019年に発表された別の研究でも、フェイクニュースに対する情報接種を目的としたゲーム「Bad News」には、SNSでの偽情報の影響を大幅に減らすことが示されています。





オマホニー氏は、「ゲームで陰謀論に対抗するのは少し前衛的に見えるかもしれませんが、これが陰謀論に対する批判的思考スキルを身につける上で有望な手段だということが分かりました」と話しました。